Murió el conductor de un auto tras chocar contra un camión en la Ruta 157

Un automovilista perdió la vida ayer prácticamente en el acto tras un tremendo choque con un camión.

sábado, 22 de noviembre de 2025

Fuentes policiales informaron que alrededor de las 02.00 de la madrugada numerarios de la Comisaría Departamental Recreo conjuntamente con sus pares del Grupo Especial de Apoyo (GEA), se constituyeron en la Ruta Nacional N° 157, a la altura del Kilómetro N° 962, de esa Ciudad del Departamento La Paz. En el lugar se había producido un siniestro vial fatal.

Los efectivos identificaron a la víctima como Juan Manuel Rojas (73), que circulaba solo en un automóvil Volkswagen Gol Trend, y por causas que se investigan, colisionó con un camión Ford 1517, que transportaba un tractor con una rastra. Dicho rodado era conducido en la oportunidad por Samuel Exequiel Gilli (35), quien iba acompañado de Miguel Ángel Gilli (65).

Producto del tremendo impacto el automovilista quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo, y a raíz de las graves lesiones sufridas perdió la vida en el acto.

Para rescatar el cuerpo trabajó en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de Recreo y Peritos de la División Criminalística, quienes realizaron la pericia accidentológica con la finalidad de establecer la causa del siniestro fatal.

Todo ello, bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.

Asimismo, por orden judicial el cuerpo del automovilista fue trasladado a la morgue del hospital local.

En Tinogasta

En tanto que personal de la Comisaría Departamental Tinogasta y de la División Criminalística se hicieron presente en la calle Eva Perón S/N°, del barrio 80 Viviendas de Tinogasta el jueves a la noche donde se había producido un siniestro vial.

En el lugar, los efectivos constataron que mientras un joven identificado como Francisco Nahuel Carrizo (23),circulaba solo al mando de una motocicleta Falcón NX 400 cc., de color negro, y que por razones que se tratan de establecer perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica. Producto de ello sufrió lesiones que demandaron que fuera asistido por facultativos médicos del nosocomio zonal.

El hecho fue luego informado a la Fiscalía de la Quinta Circunscripción judicial, que dispuso el secuestro de la moto.