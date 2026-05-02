Murió un sargento del Ejército Argentino mientras hacía prácticas de buceo

viernes, 1 de mayo de 2026

Un sargento del Ejército Argentino falleció tras sufrir una descompensación mientras realizaba ejercicios de aptitud de buceo. La tragedia ocurrió en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 de la localidad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe.

El hecho tuvo lugar el jueves en horas del mediodía, cuando el sargento Diego Gonzalo Frías, de 38 años y oriundo de la Ciudad Buenos Aires, participaba de “ejercicios vinculados a la aptitud de buzo de Ejército”, en el marco de una instancia de formación. Las tareas forman parte del Curso Básico de Selección y Formación de la especialidad mencionada.

En esas circunstancias, Frías sufrió un cuadro de ahogamiento y un paro cardiorrespiratorio. En un primer momento fue asistido de forma inmediata por personal del cuartel y luego se coordinó su traslado de urgencia hacia el Hospital José María Cullen.

Frías ingresó en estado delicado y fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva. Según la información compartida por el diario Aires de Santa Fe, los médicos intentaron compensarlo durante varias horas debido a la gravedad de su condición física.

Finalmente, desde el centro de salud santafesino confirmaron la muerte del integrante de la fuerza a las 16.45 e indicaron que el fallecimiento ocurrió como consecuencia de una falla multiorgánica, detectada durante su internación.

El pésame del Ejército Argentino por la muerte del sargento en Santa Fe

Tras conocerse la triste noticia, el Ejército Argentino publicó un comunicado en redes sociales donde expresó las condolencias a la familia de Frías: “Con hondo pesar informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento”.

La publicación estuvo acompañada por una placa donde se le reconoció a Frías su profesionalismo dentro del Ejército Argentino y amor por la Patria.

Fuentes policiales de la Unidad Regional I indicaron que las autoridades correspondientes iniciaron actuaciones para investigar las circunstancias en las que se produjo el episodio dentro del cuartel militar de Santo Tomé.