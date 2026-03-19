Murió un trabajador minero en la Puna catamarqueña: investigan las causas

García, oriundo de Santa María, falleció tras descompensarse mientras trabajaba en el proyecto Fénix. Era trasladado a San Antonio de los Cobres, en Salta, pero murió en el camino.

miércoles, 18 de marzo de 2026

Ariel García, un trabajador minero oriundo del departamento Santa María, falleció este martes tras descompensarse mientras cumplía funciones en el proyecto Fénix, ubicado en la Puna.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el episodio ocurrió en horas de la tarde, cuando el operario sufrió una descompensación. De inmediato, se dispuso su traslado en ambulancia hacia la localidad de San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, pero lamentablemente murió mientras era trasladado al hospital, consignó InfoMinero.

García se desempeñaba para una empresa contratista operado por la firma Rio Tinto.

La Fiscalía avanza con la investigación para determinar las causas del fallecimiento.