Nahuel Gallo se reunió con Patricia Bullrich en el Senado tras regresar al país

El gendarme conversó con la ministra y legisladores sobre su experiencia en prisión y su proceso de recuperación.

jueves, 5 de marzo de 2026

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela, se reunió este jueves en el Senado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un encuentro en el que dialogaron sobre su experiencia durante el tiempo que estuvo encarcelado en ese país.

La reunión se realizó en el despacho de Bullrich y también contó con la participación del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el senador libertario Agustín Monteverde y el legislador radical Maximiliano Abad.

Al finalizar el encuentro, Bullrich señaló que mantuvieron una conversación extensa sobre la situación que atravesó el gendarme durante su detención. “Fue una charla muy importante. Yo como ministra de Seguridad seguí el caso desde el primer día. Hablamos muchísimo de lo que fue este año que vivió él”, expresó.

La funcionaria agregó que también abordaron aspectos personales de su experiencia en prisión que el propio Gallo dará a conocer cuando se sienta preparado para hacerlo públicamente.

Bullrich confirmó además que el efectivo continuará formando parte de la fuerza. “Primero hará un tiempo de adaptación y luego vendrán sus tareas de gendarmería”, indicó.

Durante sus declaraciones, la ministra también se refirió al papel que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las gestiones vinculadas al regreso del gendarme. Según contó, Gallo se enteró de la participación de la entidad cuando ya se encontraba en el avión que lo trasladaba de regreso al país.

“Él decidió no decirlo en la conferencia que dio el miércoles porque su país estuvo siempre. Les agradeció, pero lo quiere mantener de manera privada”, explicó.

Asimismo, Bullrich cuestionó el accionar de la AFA al señalar que existió un intento de atribuirse protagonismo en el proceso. “Hubo un intento de apropiación. Ellos pueden llegar a Delcy Rodríguez, nosotros no. Nuestra embajada fue destruida, siempre tuvimos dificultades”, sostuvo.

Gallo regresó a la Argentina a comienzos de esta semana tras permanecer detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela, en un caso que generó tensiones diplomáticas y reclamos internacionales por su liberación. Tras su llegada al país, inició un proceso de recuperación junto a su familia y autoridades de la fuerza.