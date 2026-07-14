No habrá Misas vespertinas en la Catedral

El templo cerrará a las 16.00 debido al dispositivo policial dispuesto para la semifinal de la Copa del Mundo. Solo habrá celebraciones matutinas a las 9.00 y 11.00

13/7/2026

Desde el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica comunican a los fieles que, este miércoles 15 de julio, no se celebrarán las Misas de las 18.00 y 19.00. Solamente habrá celebraciones por la mañana, a las 9.00 y 11.00.

En tanto, el templo se cerrará a las 16.00.

Esta decisión fue tomada por sugerencia de las autoridades policiales ante el operativo de seguridad dispuesto con motivo de la semifinal de la Copa del Mundo que disputará el Seleccionado argentino de fútbol durante la tarde de esta jornada.

En la Gruta

Por su parte, en el Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle, la celebración de la Santa Misa se adelantará a las 12.00, debido a que la hora habitual (16.00) de la Eucaristía diaria coincide con la de inicio del partido de la Selección argentina.