Noruega desmiente a Estados Unidos y confirma que no integrará la iniciativa presentada en Davos

El gobierno noruego negó que vaya a formar parte de la “Junta de Paz” anunciada por Trump y aclaró que mantendrá su propio rol diplomático a través del Comité de Enlace Ad Hoc para la ayuda a los palestinos.

viernes, 20 de febrero de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega reiteró que el país no se sumará a la denominada “Junta de Paz” propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras declaraciones realizadas por el mandatario durante la presentación de la iniciativa.

Durante la reunión inaugural celebrada en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, Trump anunció que Washington aportará 10.000 millones de dólares a la propuesta y afirmó que Noruega sería sede de un evento vinculado a la junta.

Sin embargo, Ane Jorem, vocera de la Cancillería noruega, rechazó públicamente esa afirmación. “Noruega ha comunicado claramente que no será miembro de la Junta de Paz, y esta postura se mantiene firme”, declaró Jorem, según informó la NRK (Corporación Noruega de Radiodifusión).

La portavoz explicó que Noruega continuará desarrollando su propia agenda diplomática y recordó que el país organizará en primavera una reunión del Comité de Enlace Ad Hoc, mecanismo internacional que preside desde hace años y que coordina la ayuda destinada a los palestinos. Asimismo, indicó que se mantienen contactos con las partes relevantes para debatir el plan de paz para Gaza en ese ámbito.

Noruega se suma así a otros países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, que también han decidido mantenerse al margen de la controvertida iniciativa, lanzada formalmente el 22 de enero durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.