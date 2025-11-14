Nuevas asociaciones y fundaciones cuentan con Personería Jurídica

El gobernador Raúl Jalil encabezó el acto de entrega de personerías jurídicas a más de una decena de asociaciones y fundaciones de la Capital y del interior provincial, que ahora podrán gestionar recursos y continuar con sus tareas comunitarias.

jueves, 13 de noviembre de 2025

Más de una decena de asociaciones y fundaciones de distintos puntos de la Capital de Catamarca, recibieron su personería jurídica, documento que certifica su existencia y las actividades que desarrollan en la comunidad. El acto de entrega fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia en Casa de Gobierno, Fernando Monguillot; y el secretario de Personería Jurídica, Facundo Ripoll.

Las nueve asociaciones y 4 fundaciones de distintos puntos de la provincia que fueron beneficiadas por su Personerías Jurídicas, iniciaron sus trámites en la Secretaría de Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia.

El ministro Monguillot expresó su alegría: “Realmente estamos felices. Parece que hoy es algo muy simple, la entrega de un papel en la personería jurídica, pero todos sabemos lo que le ha costado llegar hasta acá”. En este sentido destacó la facilidad para gestionar los trámites, por el trabajo que lleva adelante el gran equipo de la Secretaría de Inspección de Personería Jurídica.

“Al listado de las personerías jurídicas que entregamos hoy los caracteriza que trabajan por el otro, de comprometerse por el otro, sea un centro vecinal; Uturuncos, un club que trabaja muy fuerte en la zona Sur de la Capital, sobre todo con los jóvenes más vulnerables; la protección de los animales; al deporte, a la vida en comunidad y eso es lo que caracteriza a cada uno de ustedes” expresó y los impulsó a que sigan trabajando con el apoyo del Estado: “Desde el Gobierno de la provincia simplemente trabajamos para darles la formalidad, para darles nacimiento formal a sus asociaciones, para que suban ese peldaño, ese escalón, para que puedan gestionar recursos, para que puedan trabajar y representar cada sector por el que ustedes trabajan”.

Por su parte, uno de los integrantes del Club Deportivo “Uturuncos ”, Walter Figueroa, expresó su agradecimiento: “Esto es un gran paso para poder empezar a crecer y desarrollar y sobre todo para ayudar a la sociedad. La verdad que es una pelea inmensa con mis compañeros de comisión que venimos trabajando. Simplemente me imagino que a nombre de todos los que estamos recibiendo hoy la personería, agradecer a todos por el apoyo”.

En esta oportunidad, las asociaciones que recibieron su documento son la Agrupación Trabajadores al Volante de Taxis y Remises; Legado 1823; Centro Vecinal Amanecer del Norte; Centro Vecinal El Mistol 20 viviendas; Unión Vecinalista de Catamarca; Feria Verde Catamarca; Amigos de Casa Caravati; Club Alianza Catamarca; y el Club Deportivo Uturuncos. Asimismo, lo hicieron las fundaciones Neurodesarrollo Catamarca; Camino del Árabe; Huellitas Norteñas; y Elohim Todo es Posible.