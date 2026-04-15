Nuevo frente judicial para Agostina Páez: fue denunciada por su ex pareja en Santiago del Estero

Tras su regreso de Brasil, la abogada enfrenta una acusación por retención indebida de un vehículo, aunque asegura que ya alcanzó un acuerdo extrajudicial.

miércoles, 15 de abril de 2026

Agostina Páez, la abogada que recientemente fue noticia nacional tras permanecer tres meses con tobillera electrónica en Brasil por una causa de supuesto racismo, suma un nuevo conflicto legal. En las últimas horas, se conoció que su ex pareja, Javier Zanoni, radicó una denuncia en Santiago del Estero por los delitos de «retención indebida» y «abuso de confianza».

La presentación judicial recayó en la fiscalía a cargo de Mariano Gómez. Según trascendió, el conflicto se originó por la posesión de un automóvil que Páez tenía en su poder tras su arribo al país. Sin embargo, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la profesional le restó peso a la denuncia y aseguró que la situación está en vías de solucionarse.

Acuerdo y cambio de titularidad

Páez explicó que el vehículo en cuestión está a nombre de su ex novio, aunque sostuvo que ella fue quien afrontó siempre todos los pagos. «Su abogada le recomendó esa vía judicial; me enteré por los medios y lo llamé», relató la joven, quien confirmó que tras una reunión personal acordaron retirar la denuncia.

Ambas partes firmarán un acuerdo extrajudicial para realizar la transferencia definitiva del rodado y evitar futuros inconvenientes legales.

A la espera del veredicto en Brasil

Este episodio ocurre en un momento clave para Páez, quien aguarda con expectativa la sentencia definitiva de la Justicia brasileña. Se espera que en los próximos días el juez de la causa emita el veredicto final sobre el episodio de presunto racismo que mantuvo a la catamarqueña bajo vigilancia electrónica y con prohibición de salir de dicho país durante el último trimestre.