Operativo en la zona Norte de la Capital: demorados, aprehendidos y motocicletas secuestradas

Un operativo preventivo en la zona Norte de la Capital dejó tres aprehendidos, 35 arrestados por infracciones al Código de Faltas, cuatro adolescentes demorados y tres motocicletas secuestradas.

miércoles, 11 de marzo de 2026

Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, efectivos de la Seccional Séptima, con colaboración de sus pares de las Divisiones Infantería, Drones, Investigaciones Judiciales, Direcciones Inteligencia Criminal Drogas Peligrosas, Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), de los Grupos de Acción Operativa (GAO), Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) y de Intervención Rápida (GIR-Norte), llevaron a cabo un operativo integral de seguridad en jurisdicción de la zona Norte de la Capital.

El procedimiento incluyó controles vehiculares, identificación de personas y recorridos preventivos a pie y en unidades móviles.

Como resultado, los efectivos aprehendieron a tres sujetos por diferentes ilícitos, arrestaron a treinta y cinco personas mayores de edad, quienes habrían infringido lo establecido en el Código de Faltas de la Provincia, como así también demoraron a cuatro adolescentes. También, se procedió al secuestro de tres motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que los conductores habrían infringido la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia. Tras la confección de las actas correspondientes, los rodados fueron trasladados a dependencias policiales.

Desde la institución señalaron que este tipo de operativos buscan generar un acercamiento a la comunidad trabajando como Policías de Proximidad y propiciar sectores más seguros en los distintos barrios del Valle Central.