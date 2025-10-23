Osvaldo “Nene” Ávila murió luego de compartir un partido de fútbol con amigos

miércoles, 22 de octubre de 2025

La víctima fue identificada como Américo Ávila, de 75 años. El septuagenario vivía en esta ciudad capital y se había trasladado, aparentemente en las primeras horas de la tarde, a la localidad de Piedra Blanca, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, para participar de un partido de fútbol junto a un grupo de amigos.

Cerca de las 19.00 horas el móvil de la Comisaría de Piedra Blanca se trasladó hasta la cancha del Mascareño, desde donde un llamado dio cuenta de una persona descompensada.

Al arribar, los efectivos dialogaron con la encargada, una mujer de apellido Mascareño, quien les comentó que momentos antes un hombre había sufrió una descompensación cuando compartía con un grupo de amigos. La mujer les dijo también que estas personas habían terminado de jugar un partido de fútbol cerca de las 18.30 horas.

Al sufrir la descompensación, sus amigos decidieron cargarlo en uno de los vehículos y trasladarlo hasta el hospital de San José de Piedra Blanca, por lo que el móvil se dirigió al centro de salud.

En el lugar, los efectivos dialogaron con el médico de guardia, quien les informó que lamentablemente el hombre había ingresado ya sin signos vitales. En cuanto a la causa de muerte, el profesional indicó que Ávila habría fallecido a causa de un infarto masivo.

Ante el deceso del septuagenario, la policía convocó al lugar al personal de la Unidad Judicial N°11 de Piedra Blanca, que labró las actuaciones correspondientes.

“Nene”

Ayer, a los 75 años, falleció Osvaldo Américo “Nene” Ávila, quien fuera jugador, entre otros clubes, de Villa Cubas, Defensores del Norte y del desaparecido Deportivo Unión.

“Nene” era hijo del recordado “Don Américo” Ávila, un verdadero crack de nuestro fútbol y uno de las grandes figuras del Club Sportivo Villa Cubas, pero que además de jugador también se supo destacar como técnico, dirigente, periodista y atleta.

El “Nene” Ávila fue uno de los entusiastas que participaron de la creación de la Liga de Fútbol de Veteranos, donde jugó en varios equipos como REV Constructora, Duca FC, Policías Retirados, Maderera Concepción y Marco Avellaneda.

Su deceso justamente se dio mientras practicaba su mayor pasión: jugar al fútbol, algo que hacía todas las semanas con un grupo de amigos para seguir activos.