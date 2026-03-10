Pagos de ANSES: quiénes cobran esta semana con aumento y bono

Con aumento del 2,88% por movilidad y un bono de $70.000 para haberes mínimos, la ANSES puso en marcha el calendario de pagos de marzo. Enterate cuándo cobrás según la terminación de tu DNI.

lunes, 9 de marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), inicia hoy con el calendario de pagos marzo para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas y prestación por desempleo.

En el caso de las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en marzo del 2,88 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de enero publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 439.600,88 pesos (369.600,88 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

De esta manera, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 365.680,70 pesos (295.680,70 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 328.720,62 pesos (258.720,62 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

Aumento para las Asignaciones Familiares

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 132.814 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 432.461 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 66.414 pesos para el primer rango de ingresos.

Calendario de pagos

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 9/3

Documentos terminados en 1: 10/3

Documentos terminados en 2: 11/3

Documentos terminados en 3: 12/3

Documentos terminados en 4: 13/3

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 9/3

Documentos terminados en 1: 10/3

Documentos terminados en 2: 11/3

Documentos terminados en 3: 12/3

Documentos terminados en 4: 13/3

Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10/3

Documentos terminados en 1: 11/3

Documentos terminados en 2: 12/3

Documentos terminados en 3: 13/3

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 13/3

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena del 10/3 al 10/4

Todos los documentos Segunda Quincena del 20/3 al 10/4

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 9/3

Documentos terminados en 2 y 3: 10/3

Documentos terminados en 4 y 5: 11/3

Documentos terminados en 6 y 7: 12/3

Documentos terminados en 8 y 9: 13/3

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI del 9/3 al 10/4

Desempleo

Todas las terminaciones de DNI del 5/3 al 12/3