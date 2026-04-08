Paro de transportistas de granos complica la cosecha y alerta al sector exportador

Protestas en rutas clave por el alto costo del gasoil y tarifas atrasadas; advierten por demoras en embarques y menor ingreso de divisas.

miércoles, 8 de abril de 2026

El transporte de granos atraviesa un fuerte conflicto en plena cosecha gruesa, con más de 40 puntos de protesta activos en rutas estratégicas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, lo que genera demoras en la logística y afecta el normal funcionamiento de la cadena agroexportadora.

El reclamo de los camioneros se centra en la necesidad de una recomposición tarifaria que, según el sector, debería rondar el 40% para compensar el aumento de costos, principalmente el del combustible. “El gasoil está carísimo, es algo insostenible”, resumieron los transportistas, al advertir que actualmente trabajan a pérdida.

El impacto no se limita al sector del transporte. La paralización del traslado de granos hacia los puertos genera un efecto directo sobre productores, acopiadores y exportadores, con retrasos en los embarques y riesgos de incumplimientos contractuales.

En ese contexto, entidades como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados Comerciales manifestaron su “profunda preocupación” por la escalada del conflicto y alertaron sobre dificultades en el ingreso de divisas.

Uno de los principales puntos de tensión es el costo del combustible, que representa entre el 60% y el 65% del valor total de un flete. En lo que va del año, el gasoil acumuló subas de entre el 25% y el 30%, lo que deterioró significativamente la rentabilidad de la actividad.

A esto se suma la falta de actualización de tarifas reales. Según denuncian los transportistas, existe una brecha importante entre los valores de referencia y los que efectivamente se pagan en el mercado.

El conflicto se agravó tras la disolución de la mesa nacional de tarifas, lo que dejó la negociación en manos de ámbitos provinciales que, hasta el momento, no lograron avances concretos.

En zonas clave como el norte bonaerense y el cordón del Gran Rosario, las protestas se intensifican y generan cuellos de botella en el traslado de mercadería hacia los principales puertos del país.

Desde el sector exportador advirtieron que la continuidad de la medida de fuerza en plena campaña agrícola podría profundizar el impacto económico, por lo que instaron a retomar el diálogo de manera urgente para garantizar la operatoria y evitar mayores consecuencias en el comercio exterior.