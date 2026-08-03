Paro docente nacional: Ateca reclama la restitución del Fonid y fondos para las provincias

La secretaria general del gremio, Alejandra Reales, justificó la adhesión al paro nacional convocado por Ctera y cuestionó la falta de convocatoria a la paritaria docente. También advirtió sobre el impacto de la suspensión de fondos educativos en las provincias

3/8/2026 · 10:04 hs

La conducción de Ateca defendió la medida de fuerza nacional de 24 horas impulsada por Ctera y volvió a poner el foco en la situación salarial de los docentes y en la interrupción de fondos nacionales destinados a educación.

La secretaria general del gremio, Alejandra Reales, sostuvo que el reclamo apunta tanto a la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) como a la restitución de partidas que, según afirmó, dejaron de llegar a las provincias.

“Reclamamos salario al bolsillo del docente, que es el Fonid”, señaló. Además, remarcó que también exigen “la restitución y la devolución del Fonid” y la recuperación de los recursos destinados a infraestructura, becas estudiantiles y capacitación docente.

La dirigente recordó que desde marzo Ctera pidió en varias oportunidades la apertura de la paritaria nacional y cuestionó que no hubiera una nueva convocatoria tras el rechazo a la oferta inicial. “Se nos ofreció un piso salarial de 650 mil pesos”, indicó. Según explicó, la propuesta fue rechazada porque varias provincias ya tenían salarios superiores a ese monto.

“Pasaron desde marzo hasta acá más de tres meses y no se nos convocó a la paritaria”, afirmó. Para Reales, la negociación nacional es necesaria porque permite “buscar una equidad salarial en todas las provincias” y reducir las diferencias existentes entre los distintos distritos del país.

La dirigente también criticó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con controles vinculados al cumplimiento de la educación como servicio esencial. “No tienen jurisdicción para ingresar a los establecimientos”, sostuvo, al recordar que en Catamarca existe una circular que impide el ingreso de personas ajenas a las instituciones educativas sin autorización previa.

Sobre la situación provincial, aseguró que todavía no hubo una nueva convocatoria salarial. “Por el momento no hemos sido convocados en la provincia”, indicó.

En el tramo final de la entrevista, Reales volvió a cargar contra la administración nacional. «Ctera convocó, salió el comunicado la semana pasada de esta medida de fuerza y de la movilización, que está a minutos de realizarse a nivel nacional. El Gobierno nacional que tendría que haber hecho llamarnos a conciliación si no quería conflicto, pero no, prefirió tirarle el conflicto nacional a las provincias que no tienen nada que ver en esta, este es un reclamo nacional que exigimos que nos restituya el Fonid, que es una ley que se logró luchando por más de mil días de ayuno en la instalación de una carpa, ley que la desconoce el Gobierno nacional». “Este es un reclamo nacional”, afirmó, y agregó: “Exigimos que nos restituya el Fonid” y que se cumpla la ley de financiamiento educativo para garantizar recursos destinados al sistema educativo en todo el país.