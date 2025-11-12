Pichetto apunta contra Shein y Temu: propone aplicar un 30% a las compras que llegan del exterior

El diputado Miguel Ángel Pichetto impulsa un proyecto para aplicar aranceles a las importaciones de las empresas chinas. Sostiene que estas “destruyen la producción nacional” y perjudican a la industria local.

miércoles, 12 de noviembre de 2025

El presidente del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, anunció que presentará un proyecto de ley para aplicar un arancel del 30% a las importaciones de productos que ingresen al país a través de plataformas digitales, como las chinas Shein y Temu, al considerar que “destruyen la producción nacional”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el legislador advirtió que este tipo de plataformas se saltean en su cadena productiva “al industrial y al comerciante argentino, llegan directamente al consumidor, pero destruyen toda la producción nacional, y suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”.

Como ejemplo, mencionó el impacto que sufre el sector textil argentino, al que definió como “uno de los más golpeados” por el ingreso de este tipo de productos que llegan al consumidor por correos privado o courier.

Pichetto comparó la medida con una decisión reciente de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump estableció un arancel del 16% a las importaciones realizadas por medio de plataformas digitales.

Además, señaló que plataformas como Amazon, Shein y Temu “buscan dominar el mercado mediante prácticas de dumping, con productos de baja calidad”, y defendió la iniciativa como una medida “en defensa del interés nacional”.

“Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver como equilibramos el juego, porque indudablemente la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores, el producto llega por vía de correo en 4 o 5 días y hay sustitución de mano de obra, y de comercio porque también el comercio es salteado”, explicó Pichetto.