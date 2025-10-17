Policía y fuerzas nacionales coordinan el operativo y la veda electoral del 26 de octubre

El comisario mayor Miguel Ángel Quinteros explicó cómo se desplegará la seguridad en toda la provincia y recordó las principales restricciones durante el fin de semana electoral.

jueves, 16 de octubre de 2025

El jefe del Departamento de Operaciones Policiales, comisario mayor Miguel Ángel Quinteros, informó en La Mañana de El Esquiú que la Policía de Catamarca ya trabaja en el “planeamiento operativo estratégico de seguridad” para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Vamos a trabajar de manera conjunta con nuestras fuerzas, como es el Ejército Argentino, la Gendarmería Nacional y el Correo Argentino”, señaló.

Explicó que la Policía provincial se ocupará de la seguridad externa en los 239 establecimientos habilitados en todo el territorio, de los cuales 52 corresponden a la Capital, 21 a Belén y 18 a Tinogasta, además de colaborar con el traslado de las urnas hacia el interior.

Respecto a las restricciones, Quinteros recordó que la veda electoral comienza el 24 de octubre a las 8 de la mañana, cuando finaliza la campaña.

En cuanto al 25 y 26 de octubre, detalló: “Las actividades que van a estar permitidas van a ser el día sábado y hasta las 2 de la mañana del día domingo. Pueden permanecer abiertos los restaurantes, confiterías, bares, shopping, cines, comedores de hoteles, kioscos, maxikioscos, despensas, supermercados, shops y algunos servicentros, por supuesto, de las estaciones de servicio. Todos estos establecimientos (…) van a cerrar a las 2 de la mañana, pero van a poder abrir sus puertas a partir de las 7 de la mañana del día domingo 26 de octubre”.

“Lo que sí no se va a permitir, eso está prohibido de acuerdo a la Justicia Electoral, es la venta de bebidas alcohólicas. La franja horaria de prohibición va a ser a partir de las 20 horas del día sábado hasta las 21 horas del día domingo”, remarcó.

Agregó: “El día sábado por la noche, hasta las 21 horas del día domingo, por supuesto, no se va a permitir la apertura de locales bailables, de boliches, de peñas, de pubs, de locales de espectáculos públicos, obviamente de clubes y de casinos, también van a estar cerrados por disposición de la Junta Electoral Nacional”.

“Nos convoca a todos como ciudadanos a poder votar y elegir a nuestras autoridades”, subrayó el comisario, quien confirmó que el 100% del personal policial estará afectado al operativo.