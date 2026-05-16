Por el paro, Transporte intimó y advirtió que podría quitarle el servicio a El Nene

viernes, 15 de mayo de 2026

La empresa tiene 12 horas para restablecer la Línea 104. Los choferes mantienen una medida de fuerza por falta de pago y desde UTA aseguran que más de 50 trabajadores aún no cobraron sus sueldos.

El conflicto salarial en la empresa El Nene SRL motivó que la Secretaría de Transporte de la Provincia intimara formalmente a la empresa mencionada para que restablezca “en forma plena, regular y completa” el servicio de la Línea 104 del transporte urbano.

Según se desprende del documento oficial, la firma cuenta con un plazo máximo de 12 horas desde la recepción de la intimación para normalizar los recorridos, frecuencias y horarios autorizados. Según dieron a conocer, la segunda intimación surge luego de que los choferes decidieran suspender el servicio por 48 horas debido a la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de abril.

En el comunicado, la Secretaría advirtió que podría avanzar con sanciones más severas en caso de no acatar la orden emitida.

Entre las medidas contempladas se encuentran multas agravadas, el inicio del procedimiento de caducidad del permiso precario y hasta la posibilidad de que el Estado asuma directamente la prestación del servicio o lo delegue en terceros. Además, el organismo dejó asentado que futuras interrupciones podrían derivar en acciones inmediatas “sin necesidad de nuevos requerimientos”.