Por lluvia y caída de granizo, transitar con precaución por RN 60, en el Paso de San Francisco

viernes, 5 de diciembre de 2025

Catamarca. Vialidad Nacional informa que, por fuerte lluvia y caída de granizo, se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 60, entre Cortaderas y el límite internacional con Chile, en el Paso de San Francisco.

Se solicita disminuir la velocidad habitual, evitar sobrepasos y utilizar luces bajas.