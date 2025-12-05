General

Por lluvia y caída de granizo, transitar con precaución por RN 60, en el Paso de San Francisco

Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 60, en el Paso de San Francisco, presenta condiciones adversas por lluvia y granizo. Solicitan circular con precaución, reducir la velocidad y usar luces bajas.

Catamarca. Vialidad Nacional informa que, por fuerte lluvia y caída de granizo, se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 60, entre Cortaderas y el límite internacional con Chile, en el Paso de San Francisco.

Se solicita disminuir la velocidad habitual, evitar sobrepasos y utilizar luces bajas.

