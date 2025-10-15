Preocupación por dos alumnos que concurrieron armados a la escuela

En uno de los casos, una alumna llevó un cuchillo, mientras que en el otro, un alumno le exhibió a sus compañeros un arma de fuego. Intervinieron las autoridades.

En las últimas horas salieron a la luz dos episodios que generaron preocupación en la comunidad educativa de la Capital.

En ambos casos, alumnos de una escuela pública y de otra privada concurrieron armados a clases, lo que obligó a la activación inmediata de los protocolos del Ministerio de Educación, según trascendió ya que los casos fueron tratados bajo gran hermetismo por parte de las instituciones donde sucedieron.

De acuerdo con lo que pudo saber este diario, el primer hecho fue protagonizado por una alumna que, mientras estaba en el aula junto a sus compañeros y la docente, habría sacado un cuchillo de su mochila.

La maestra actuó con rapidez y evacuó a los alumnos, mientras el personal del gabinete institucional se hizo presente en el aula para intervenir y contener la situación. La intervención oportuna permitió disuadir el conflicto y evitar que el hecho pasara a mayores.

El segundo episodio tuvo como protagonista a un estudiante que habría llevado un arma de fuego dentro de su mochila. De acuerdo con los datos a los que accedió este medio, durante uno de los recreos el alumno habría mostrado el arma a algunos compañeros.

Una docente tomó conocimiento del hecho y dio aviso inmediato a la dirección, desde donde se activó el protocolo correspondiente para estos casos. Gracias a la rápida actuación de las autoridades escolares, la situación fue controlada sin que se registraran incidentes ni amenazas hacia otros estudiantes o docentes.

Posteriormente, los directivos convocaron a los progenitores del alumno involucrado, quienes habrían reconocido que en su domicilio poseían un arma de fuego, aunque aseguraron desconocer que el menor la había llevado a la escuela.

En ninguno de los dos casos se radicaron denuncias policiales ni intervino la Justicia, ya que los establecimientos actuaron dentro del marco de los protocolos dispuestos por el Ministerio de Educación para la contención y abordaje de situaciones de riesgo en el ámbito escolar.

Fuentes consultadas señalaron que, de manera preliminar, se investiga si situaciones de acoso escolar o bullying podrían haber motivado el accionar de los menores. Equipos interdisciplinarios trabajan con las familias y las instituciones para contener a los estudiantes y prevenir nuevos episodios.

Lamentablemente de un tiempo a esta parte los hechos de bullying encendieron una señal de alarma en el sistema educativo, donde docentes y especialistas reiteraron la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo, detección temprana y acompañamiento de los alumnos para evitar que situaciones de conflicto desemboquen en hechos graves.