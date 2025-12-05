Presentan un proyecto para crear el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Contaminado”

El diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para instituir el 13 de mayo como Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Contaminado, con actividades oficiales, informes sanitarios y actos de concientización.

viernes, 5 de diciembre de 2025

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Eduardo Valdés, presentó hoy un proyecto de ley para instituir el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”.

La fecha hace referencia al inicio de la investigación judicial sobre la peor crisis sanitaria por adulteración de medicamentos desde la creación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

“El 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas”, remarcó Valdés.

La iniciativa establece que cada 13 de mayo el Estado deberá realizar actividades oficiales, publicar el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT y llevar adelante jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades. Además, deberá realizarse un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias.

El proyecto también prevé la actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias sanitarias vinculadas a medicamentos adulterados.

“El objetivo final es claro: memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”, concluyó el legislador.

Valdés integró la comisión especial investigadora que esta semana presentó su informe final, con una batería de 20 recomendaciones de políticas públicas y medidas legislativas para mejorar la trazabilidad de los medicamentos, los controles estatales, las alertas sanitarias y la seguridad de los procedimientos.

La iniciativa busca honrar a las víctimas, visibilizar las fallas en los mecanismos de control y promover políticas de prevención sanitaria, luego de que el país tomara conocimiento en mayo de 2025 de la masacre silenciosa causada por el suministro de fentanilo contaminado a pacientes en distintos centros de salud del país.