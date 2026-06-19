Profundo pesar por el fallecimiento del pequeño Valentino Villafañez

La noticia generó conmoción entre familiares, amigos y vecinos que durante las últimas semanas acompañaron con mensajes de apoyo y cadenas de oración por su recuperación.

16/6/2026

La comunidad atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento del pequeño Valentino Villafañez, una noticia que causó dolor entre familiares, allegados y numerosas personas que seguían de cerca su estado de salud.

Durante las últimas semanas, la familia había recurrido a las redes sociales para solicitar cadenas de oración y acompañamiento espiritual para Valentino. A través de publicaciones en Facebook e Instagram, familiares y amigos compartieron mensajes de esperanza y pedidos de fe, que rápidamente encontraron respuesta en cientos de personas que se sumaron con muestras de cariño y solidaridad.

Fuentes cercanas al pequeño, consultadas por nuestro medio, confirmaron el fallecimiento y destacaron el enorme acompañamiento recibido por la familia durante este difícil proceso.

La noticia generó una gran cantidad de mensajes de condolencias en las redes sociales, donde vecinos, amigos y personas que conocieron la historia de Valentino expresaron su pesar y enviaron palabras de fortaleza para sus seres queridos.

En medio del dolor, familiares agradecieron las muestras de afecto, el apoyo y las oraciones recibidas a lo largo de estas semanas, que reflejaron el acompañamiento de toda una comunidad unida por la esperanza y el cariño hacia el pequeño.