Protesta en aeropuertos de todo el país por despidos y ajuste en el sistema aeronáutico

La jornada nacional de lucha incluye medidas en más de 20 aeropuertos. Los gremios advierten sobre el impacto de los recortes en la seguridad operacional aérea.

viernes, 15 de mayo de 2026

Trabajadores nucleados en Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto a empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), realizan este viernes una jornada nacional de protesta en más de 20 aeropuertos del país para denunciar el “deterioro” del sistema aeronáutico argentino.

La medida de fuerza fue definida en una asamblea virtual realizada esta semana, de la que participaron más de 200 delegados y dirigentes sindicales vinculados al transporte aéreo estatal. Según denunciaron, el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei provocó despidos, atraso salarial, falta de inversión y un debilitamiento de los estándares de seguridad operacional.

Durante la jornada se llevan adelante asambleas, movilizaciones y entrega de folletos en distintas terminales aéreas para visibilizar el conflicto y advertir sobre la situación laboral y operativa que atraviesa el sector.

Uno de los principales focos del reclamo es la situación del Servicio Meteorológico Nacional, donde los gremios denuncian más de 140 despidos. Desde ATE sostienen que estas cesantías afectan directamente una función “esencial” para la seguridad aérea y remarcan que el organismo debe continuar bajo la órbita estatal.

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, cuestionó la postura del Gobierno nacional y aseguró que existe una política de “vaciamiento” de organismos estratégicos. “No hay respuestas”, afirmó el dirigente al referirse a la falta de diálogo y negociación salarial.

Además, los trabajadores advirtieron sobre la falta de recursos e inversión tecnológica en áreas sensibles del sistema aerocomercial. Según indicaron, los proyectos de automatización y digitalización impulsados oficialmente no cuentan con financiamiento suficiente para implementarse correctamente.

En ese marco, los sindicatos alertaron que la combinación de recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de personal puede afectar la seguridad operacional y el normal funcionamiento de los organismos encargados del control y la navegación aérea.

La protesta incluye movilizaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, manifestaciones en Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y acciones similares en distintos aeropuertos del interior del país.

La jornada de protesta contará además con el respaldo de distintos referentes del sector aeronáutico y sindical, entre ellos Pablo Biró (APLA), Horacio Calculli (Aeronavegantes y CATT), Rodrigo Borrás (APA), Gonzalo Bello (UPSF) y Joselo Cal Mora (Sipreba), quienes participaron de la asamblea que definió las medidas.

Entre los principales reclamos, los trabajadores exigen la reincorporación de despedidos, la defensa de todos los puestos laborales del sistema aeronáutico y una recomposición salarial acorde a la inflación y al aumento del costo de vida.