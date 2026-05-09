Putin desafió a la OTAN durante el desfile militar por el Día de la Victoria

El presidente ruso encabezó el tradicional desfile en la Plaza Roja y aseguró que las tropas rusas “siguen avanzando” en medio del conflicto con Ucrania.

sábado, 9 de mayo de 2026

Vladimir Putin encabezó este viernes el tradicional desfile por el Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, en el marco del 81° aniversario del triunfo soviético en la Segunda Guerra Mundial.

Durante su discurso, el mandatario calificó la fecha como la celebración “más importante” para Rusia y aseguró que preservar la memoria de la llamada Gran Guerra Patriótica “es una cuestión de honor” para el pueblo ruso.

Además, Putin volvió a lanzar críticas contra la OTAN y sostuvo que los soldados rusos “siguen avanzando” pese al apoyo militar que reciben las fuerzas ucranianas por parte del bloque occidental.

El desfile incluyó tropas, vehículos militares y un espectáculo aéreo, además de la participación de un contingente de Corea del Norte.

Por otra parte, el presidente ruso calificó como “un acto terrorista” el reciente ataque contra una sede de control aéreo en Rostov del Don, hecho que atribuyó al gobierno de Kiev.