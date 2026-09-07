Quini 6: se repartieron $503 millones en el Siempre Sale, pero el Tradicional sigue vacante

Dieciséis afortunados acertaron cinco números en Siempre Sale y dividieron el premio en diez provincias. El pozo principal acumula casi $12.900 millones para el próximo sorteo.

7/9/2026

El Quini 6 volvió a quedar vacante luego del sorteo realizado este domingo por la noche. Ningún apostador logró acertar los seis números en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, por lo que el pozo acumulado para el próximo sorteo ascenderá a una cifra estimada de $12.860 millones.

Los números sorteados fueron:

Tradicional: 02 – 16 – 20 – 21 – 22 – 38

La Segunda: 12 – 16 – 23 – 26 – 28 – 34

Revancha: 00 – 03 – 22 – 32 – 37 – 41

Siempre Sale: 00 – 03 – 04 – 13 – 23 – 42

16 ganadores en el Siempre Sale

En la modalidad Siempre Sale hubo 16 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartieron un pozo superior a $503,1 millones.

Los tickets ganadores fueron vendidos en las provincias de San Juan, Salta, La Pampa, Río Negro, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuánto habrá en juego en el próximo sorteo

Para el próximo sorteo, previsto para el miércoles 9 de septiembre a las 21:15, se estiman los siguientes pozos:

Tradicional: $2.190 millones

La Segunda: $2.550 millones

Revancha: $7.550 millones

Siempre Sale: $370 millones

Extra: $200 millones