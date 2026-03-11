Reprograman para el 14 de abril el juicio por la muerte de Maradona

El Tribunal Oral de San Isidro postergó el inicio del debate y redujo la cantidad de audiencias semanales tras modificar la lista de testigos.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona fue reprogramado para el próximo 14 de abril, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro resolviera postergar el inicio del debate que originalmente estaba previsto para el 17 de marzo.

La decisión fue confirmada por fuentes del caso y se tomó pocos días después del escándalo generado por el documental vinculado a la ex jueza Julieta Makintach. Con la nueva resolución, el proceso judicial comenzará un mes más tarde de lo previsto.

Además, el tribunal dispuso que el juicio se desarrolle con dos audiencias semanales en lugar de tres, como se había estipulado inicialmente.

Entre los principales imputados en la causa se encuentran el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes integraban el equipo de profesionales que asistía al exfutbolista antes de su fallecimiento en noviembre de 2020.

Desde el tribunal explicaron que la decisión se tomó tras una importante reducción en la lista de testigos, lo que permitirá reorganizar el esquema del debate. En ese sentido, indicaron que la medida busca otorgar a las partes “un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos”.

Asimismo, la disminución en la cantidad de testigos hace prever que el proceso podría tener una duración menor a la estimada inicialmente.

En la resolución firmada por el presidente del tribunal, Alberto Gaig, se destacó que el objetivo es garantizar un desarrollo más ordenado y eficiente del juicio oral. “Este Tribunal ha sostenido desde el inicio una posición firme para impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral”, señaló el magistrado en el escrito.

No obstante, agregó que las circunstancias del proceso pueden requerir ajustes en el cronograma para asegurar un debate organizado y respetar las garantías propias del procedimiento penal.

La decisión de reprogramar el inicio del juicio fue aprobada por mayoría, con los votos favorables de los jueces Alberto Gaig y Alberto Ortolani, mientras que el magistrado Pablo Rolón se manifestó en contra de la postergación.