Rige alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por lluvias intensas, actividad eléctrica y posibles ráfagas para la tarde y noche de hoy, y la madrugada del domingo.

sábado, 6 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Catamarca, vigente durante la tarde y noche de este sábado y la madrugada del domingo.

Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Las áreas afectadas comprenden a todos los departamentos de la provincia, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos temporales, calles resbaladizas y reducciones de visibilidad.

Desde el SMN sugieren evitar actividades al aire libre durante los momentos de tormenta, no refugiarse bajo árboles y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.