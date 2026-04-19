River Plate y Boca Juniors se enfrentan en un nuevo Superclásico en el Monumental

El partido se jugará este domingo a las 17 en el Estadio Monumental, con ambos equipos en buen momento y expectativa por el estado del campo de juego.

domingo, 19 de abril de 2026

El fútbol argentino vivirá hoy una nueva edición del Superclásico cuando River Plate reciba a Boca Juniors desde las 17 en el Estadio Monumental, en el marco del Torneo Apertura.

Ambos equipos llegan en un buen presente, tanto en el ámbito local como en competencias internacionales, lo que anticipa un duelo de alto nivel y gran intensidad.

Uno de los focos de atención estará puesto en el estado del campo de juego, que quedó deteriorado tras la realización de recitales recientes de Bad Bunny y AC/DC, situación que podría influir en el desarrollo del encuentro.

En cuanto a lo futbolístico, Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, tiene prácticamente definida su formación, con una sola modificación obligada. Por su parte, River Plate no podrá contar con Fausto Vera, quien sufrió un esguince, lo que obligará al técnico Eduardo Coudet a reorganizar el equipo.

El árbitro del encuentro será Darío Herrera, mientras que el VAR estará a cargo de Héctor Paletta.