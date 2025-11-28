Robaron un local de ropa catamarqueño: «Años de esfuerzo arrebatados”

La firma local Diosas Showroom informó que una de sus sucursales en la Capital de Catamarca fue víctima de un robo que provocó importantes pérdidas materiales. A través de un comunicado difundido en redes sociales, expresaron un fuerte mensaje de dolor.

jueves, 27 de noviembre de 2025

Diosas Showroom, una tienda de indumentaria de la Capital, denunció que una de sus sucursales fue blanco de un robo que afectó seriamente su actividad comercial. El hecho se dio a conocer ayer mediante un comunicado publicado en la página oficial del local, donde remarcaron que el episodio significó mucho más que una pérdida económica.

“Nos robaron no solo mercadería… Nos robaron años de esfuerzo, de sacrificio y de sueños que construimos día a día con mucho trabajo”, expresaron. Según detallaron, detrás del emprendimiento hay 10 familias que dependen laboralmente del negocio y que hoy “sienten el golpe” junto con los propietarios.

A pesar del impacto, desde la firma remarcaron que continúan adelante: “Estamos con el corazón destruido, pero de pie, luchando como siempre”. También agradecieron el acompañamiento de clientes, allegados y vecinos, destacando que en situaciones como esta “el apoyo se siente más que nunca”.

En el comunicado, la empresa informó que el robo incluyó celulares, computadoras y otros elementos esenciales para su funcionamiento, lo que los dejó momentáneamente sin WhatsApp, impidiendo la respuesta a mensajes y consultas.

Como consecuencia del hecho, la sucursal sur permaneció cerrada, mientras que los locales de la zona norte y de Valle Viejo continúan operando con normalidad.

“Gracias a cada persona que nos acompaña y comparte nuestra tristeza”, finalizaron.