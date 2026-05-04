Robó un automóvil, protagonizó una persecución y chocó contra un árbol

El juez no hizo lugar a un recurso presentado por el representante del Ministerio Público.

domingo, 3 de mayo de 2026

Ayer por la mañana en la zona sur de la Capital, un hombre de 38 años protagonizó un raid delictivo que culminó en un fuerte siniestro vial con un rodado sustraído. El hecho que pudo tener consecuencias más graves movilizó a diversas unidades policiales tras la alerta sobre el robo de un vehículo en la vía pública.

El suceso comenzó alrededor de las 11.35, cuando numerarios de la Seccional Sexta se constituyeron en la intersección de las avenidas Misiones y Güemes. En el lugar, un hombre mayor de edad denunció que desconocidos le habían sustraído su automóvil, un Peugeot 206 de color gris, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras recibir el testimonio de la víctima, los efectivos policiales activaron de inmediato un operativo cerrojo, alertando a todas las dependencias y unidades móviles que se encontraban en circulación por los sectores aledaños. El objetivo era cerrar las posibles vías de escape hacia la periferia de la ciudad.

El sospechoso, identificado posteriormente como Emilio Alejandro Castro, emprendió una huida a alta velocidad para intentar evadir la presencia policial que ya comenzaba a saturar la zona. La conducción temeraria del sujeto se extendió por varias arterias, generando peligro para terceros.

La persecución culminó en inmediaciones del barrio Santa Marta. Allí, el personal de la Comisaría Novena logró visualizar el rodado mientras Castro intentaba realizar maniobras evasivas para perder de vista a los móviles policiales.

Sin embargo, al llegar a la esquina del pasaje Antonio Serrano y la calle Jorge Luis Borges, el delincuente perdió el control del volante.

El raid delictivo terminó de manera abrupta cuando el vehículo marca Peugeot modelo 206 impactó violentamente contra un árbol existente en la vereda. El fuerte choque alarmó a los vecinos del sector, quienes observaron cómo el automóvil quedaba detenido con importantes averías en su parte frontal.

A pesar de la magnitud del impacto contra el ejemplar arbóreo, las autoridades informaron que solo se registraron daños materiales de consideración en el rodado, sin que se reportaran heridos de gravedad en el lugar.

Inmediatamente después del choque, los policías procedieron a la aprehensión de Castro. El hombre de 38 años fue reducido y esposado ante la mirada de los testigos, quienes presenciaron el final de la persecución que se había iniciado minutos antes.

Finalmente, el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. En tanto, el automóvil quedó en calidad de secuestro para las pericias correspondientes, con intervención de la Unidad Judicial N° 9.