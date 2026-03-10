SAE 911 : Informe de las actividades y procedimientos de la Policia durante el fin de semana

Desde la Policía brindaron un resumen de los hechos ocurridos durante el fin de semana, entre ellos un intento de robo, un siniestro vial y la detención de un hombre por incumplir una medida judicial.

lunes, 9 de marzo de 2026

La cabo Soledad Romero, de la Policía de Catamarca, brindó un informe sobre los procedimientos realizados durante el fin de semana y señaló que, si bien hubo varias intervenciones, no se registraron hechos de gran gravedad.

Uno de los casos ocurrió en un supermercado ubicado sobre avenida Costa Villafañe al 2400, donde efectivos de la Comisaría Tercera aprehendieron a un hombre de apellido Reyes, quien habría intentado cometer un ilícito en el lugar.

Además, personal de la Comisaría Cuarta intervino en un siniestro vial ocurrido en el barrio Hipódromo. Un hombre de apellido Felices, que conducía una camioneta Chevrolet S10 acompañado por una mujer de apellido Chiles, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste del tendido eléctrico. Ambos fueron arrestados por infracciones al Código de Faltas, ya que el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad y la mujer habría agredido verbalmente a los efectivos.

Por otra parte, en la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría Décima Primera detuvo a un hombre en el barrio Parque Sur por quebrantar una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia su expareja.

Desde la Policía recordaron que ante situaciones de emergencia se debe llamar al 911, mientras que para casos de violencia de género está disponible la línea 144 y la línea 135 de contención emocional, ambas gratuitas y disponibles durante todo el año.