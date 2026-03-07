Salario mínimo en marzo de 2026: cuánto es y cómo seguirá el aumento durante el año

El Gobierno fijó por decreto los valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta agosto de 2026. En marzo se aplica una nueva actualización.

jueves, 5 de marzo de 2026

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) establece el ingreso mínimo que puede percibir un trabajador por su tarea y funciona como referencia para distintos programas sociales y prestaciones del sistema previsional.

Este piso salarial está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y se regula a través de la Ley de Contrato de Trabajo. Habitualmente su actualización surge de negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresario en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo.

Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre las partes, el Gobierno nacional resolvió fijar los montos mediante decreto en diciembre de 2025, estableciendo un esquema de incrementos escalonados hasta agosto de 2026.

Cuánto es el salario mínimo en marzo de 2026

De acuerdo con la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, en marzo de 2026 el salario mínimo mensual se ubica en $352.400.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor mínimo por hora se fijó en $1.762.

En comparación con febrero, cuando el SMVM era de $346.800, el incremento fue de $5.600, lo que representa una suba del 1,61%.

El esquema oficial prevé que en abril vuelva a aplicarse un ajuste similar, dentro de un cronograma de aumentos progresivos.

Cómo impacta el salario mínimo en prestaciones y planes sociales

Además de marcar el piso salarial, el SMVM funciona como referencia para el cálculo de distintos beneficios sociales y previsionales.

Entre las prestaciones vinculadas se encuentran:

Jubilación mínima: $439.600,88 (incluye el bono de $70.000).

Jubilación máxima: $2.486.347,64.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70 con bono incluido.

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $328.720,62 con bono.

Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88 con bono.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814 por cada hijo.

AUH por discapacidad: $432.461 por cada hijo.

Cómo seguirá el salario mínimo durante 2026

El cronograma oficial fijado por el Gobierno establece las siguientes actualizaciones para los próximos meses:

Marzo 2026

Salario mínimo mensual: $352.400

Valor por hora: $1.762

Abril 2026

Salario mínimo mensual: $357.800

Valor por hora: $1.789

Mayo 2026

Salario mínimo mensual: $363.000

Valor por hora: $1.815

Junio 2026

Salario mínimo mensual: $367.800

Valor por hora: $1.839

Julio 2026

Salario mínimo mensual: $372.400

Valor por hora: $1.862

Agosto 2026

Salario mínimo mensual: $376.600

Valor por hora: $1.883

A diferencia de las jubilaciones y otras prestaciones sociales que se actualizan por inflación, el salario mínimo no cuenta con un mecanismo automático de ajuste, por lo que su valor depende de las decisiones del Consejo del Salario o, en caso de falta de acuerdo, de resoluciones del Poder Ejecutivo.