Salta sancionará a padres de menores que cometan bullying

La nueva normativa prevé multas y hasta 30 días de arresto para adultos responsables de casos de acoso escolar o digital.

miércoles, 8 de abril de 2026

La provincia de Salta oficializó una normativa que establece sanciones para padres o tutores de menores que incurran en situaciones de bullying, tanto en ámbitos presenciales como digitales.

El nuevo régimen contempla penas que van desde multas económicas hasta arrestos de hasta 30 días para los adultos responsables, en un intento por reforzar el compromiso familiar frente a este tipo de conductas.

Desde el gobierno provincial señalaron que la medida tiene como objetivo fortalecer la convivencia escolar y prevenir situaciones de acoso entre estudiantes, promoviendo una mayor responsabilidad de las familias.

Asimismo, indicaron que la normativa será acompañada por la implementación de protocolos de intervención en las instituciones educativas, con foco en la detección temprana de casos y la protección de las víctimas.

La iniciativa se enmarca en una estrategia integral para abordar el bullying y sus consecuencias, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.