Santilli: “Los empresarios son centrales en el pasado, presente y futuro de la Argentina”

Durante su exposición en la Conferencia Industrial de la UIA, el ministro del Interior, Diego Santilli, subrayó la importancia del sector empresario para el desarrollo del país y detalló que el Presupuesto 2026 destina el 85% de sus recursos a jubilaciones, educación y salud.

jueves, 13 de noviembre de 2025

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó esta tarde que el sector empresario es “central en el pasado, presente y futuro de la Argentina”.

Durante su exposición en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), el funcionario destacó que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla que “el 85 por ciento de su gasto e inversión está destinado a jubilaciones, educación y salud”.

En ese marco, Santilli sostuvo que el Gobierno “recibió un país con 15 puntos de déficit, 10 del Banco Central y 5 del Tesoro”, y destacó que pese a esa situación, el presidente Javier Milei “obtuvo un triunfo electoral contundente en octubre”.

“Tenía cero armado electoral en las provincias en 2023 y ganó en 15 de ellas contundentemente”, remarcó Santilli.

El ministro también abogó por una “modernización laboral clara y contundente” que permita “sacar de la informalidad a millones de argentinos” y pidió al sindicalismo mantener un “diálogo maduro y con altura”.

“Necesitamos sacar de la informalidad a nuestra gente, y eso va a redundar en una mejora para todos, incluso en lo más importante, que son los jubilados”, afirmó.

Santilli adelantó además que la agenda de sesiones extraordinarias “tendrá algunas cosas más que informaremos más adelante, que vienen de la agenda de los gobernadores”.

“Estoy charlando con ellos y me voy a reunir con todos”, completó el funcionario.

Finalmente, el ministro subrayó el rol del empresariado en la construcción del país y destacó que “la Argentina que recibió nuestro presidente no generaba un puesto de trabajo neto en 15 años”.