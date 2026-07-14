Santilli y Poggi analizaron la reforma electoral y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central

El jefe de Gabinete recibió al gobernador de San Luis en Casa Rosada. Dialogaron sobre la reforma electoral, la eliminación de las PASO y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central

13/7/2026

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este lunes en Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, con quien repasó la agenda de trabajo entre la Nación y la provincia y analizó los principales proyectos legislativos impulsados por el Gobierno nacional.

Según informó Presidencia a través de un comunicado, ambos coincidieron en la importancia de que el Congreso avance con la reforma electoral, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Durante el encuentro, además, Poggi planteó la necesidad de concretar el traspaso a la provincia de San Luis de la traza de la ex Ruta Nacional Nº 7, en el tramo conocido como Avenida José Santos Ortiz.

La reunión forma parte de la ronda de conversaciones que Santilli mantiene con distintos gobernadores para buscar consensos sobre la agenda parlamentaria del oficialismo. Desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, el funcionario ya mantuvo encuentros con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y con el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En todos los casos, el eje de las conversaciones fue la reforma electoral y la eliminación de las PASO, dos de las iniciativas que el Gobierno de Javier Milei pretende impulsar en el Congreso durante el segundo semestre.

No obstante, el oficialismo todavía no tiene asegurado el respaldo de los legisladores alineados con los gobernadores. Desde varias provincias sostienen que antes de avanzar con cambios en el sistema político, el Gobierno nacional debería dar respuesta a reclamos vinculados con obras públicas y otros compromisos pendientes con las jurisdicciones.