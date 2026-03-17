Saujil cuenta con una oficina de Defensa del Consumidor

Los vecinos podrán dirigirse a la oficina para realizar consultas, reclamos y denuncias.

lunes, 16 de marzo de 2026

Se inauguró una oficina de Defensa del Consumidor en Saujil, distrito del departamento Pomán, con cuya actividad se inició la Semana Provincial del Consumidor, organizada por este organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La oficina en la que de ahora en más la comunidad de Saujil y alrededores podrá dirigirse para consultas, reclamos y denuncias, funciona luego del acto inaugural del que tomaron parte el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el intendente de Saujil, Enzo Carrizo, y el director provincial de Defensa del Consumidor, Sergio Paredes Correa, además de otros funcionarios provinciales y municipales.

Las autoridades se encargaron de destacar la importancia de la nueva oficina. En ese sentido, el ministro Zeballos apuntó que “a partir de su funcionamiento, los saujilistas y vecinos de otros distritos de Pomán, evitarán tener que viajar a la Capital para efectuar trámites, o consultas que son muy esclarecedoras a la hora de conocer sus derechos como consumidores”.

La apertura de la ofincia de Defensa del Consumidor fue abierta a través de un convenio que rubricaron el ministro Zeballos, el intendente Carrizo y el director Paredes Correa.

También se destacó que experimentados inspectores y agentes de la Dirección de Defensa del Consumidor provincial, brindaron capacitaciones al personal de la oficina Saujil.

Asesoramiento gratuitos en la semana

Con esta importante actividad, la Dirección de Defensa del Consumidor inició la Semana Provincial del Consumidor, la que año a año se programa en coincidencia con la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que es el 15 de marzo.

El organismo organizó mesas de consultas y otras actividades tendientes a difundir los derechos y las posibilidades con que cuentan los vecinos a través de la Dirección.

Este martes, habrá una mesa de atención en la Plaza 25 de Mayo, entre las 9 y las 12.30, donde los agentes asesorarán sobre temas como Sistema de Reclamo Digital, uso de código QR para trámites y asesoramiento general para consumidores.

Por su parte, el jueves 19 de marzo, los agentes se instalarán en la plaza

El Aborigen, en Valle Viejo, también entre las 9 y las 12.30 con los mismos fines descriptos, mientras que el viernes 20 de marzo, Defensa del Consumidor se trasladará hasta la plaza del barrio Valle Chico, esta vez a la tarde ya que atenderá entre las 18.30 y 21.30.

Se aclara a los vecinos que el asesoramiento es totalmente gratuito y se señala que toda consulta será bienvenida porque “el organismo tiene como principal objetivo ayudar a los vecinos consumidores”.