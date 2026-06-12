Se comienza a respirar el aire mundialista: todo listo para la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La espera llegó a su fin y en minutos comenzará la apertura oficial de la Copa del Mundo en el histórico Estadio Azteca. Argentina defenderá el título conseguido en Qatar y Lionel Messi disputará su sexto Mundial.

11/6/2026

La cuenta regresiva terminó. El Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves con la ceremonia inaugural que se desarrollará en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volverá a quedar en el centro de la escena futbolística mundial.

La expectativa crece minuto a minuto y ya se empieza a respirar el clima de una Copa del Mundo histórica. Por primera vez desde su creación en 1930, el torneo contará con 48 selecciones participantes y será organizado por tres países de manera conjunta: Estados Unidos, Canadá y México.

La ceremonia de apertura está prevista para las 14:30 (hora argentina) y servirá como antesala del partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se disputará desde las 16:00 en el mismo estadio.

Todas las miradas también estarán puestas en Lionel Messi, quien jugará su sexto Mundial y establecerá una marca inédita en la historia de la competencia. A sus 39 años, el capitán argentino afrontará lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo, luego de haber conquistado el título en Qatar 2022.

La Selección Argentina llegará a esta edición con el objetivo de defender la corona obtenida en tierras qataríes y sumar una cuarta estrella a su rica historia. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantiene gran parte de la base campeona y aparece nuevamente entre los principales candidatos al título.

Entre los rivales más fuertes figuran Francia, España, Brasil, Portugal, Alemania e Inglaterra, selecciones que buscarán impedir una nueva consagración albiceleste.

El Mundial 2026 se extenderá hasta el 18 de julio y contará con un total de 104 partidos distribuidos en 16 sedes. La gran final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo o se confirmará la continuidad del reinado argentino.

La fiesta del fútbol ya está en marcha y millones de fanáticos alrededor del planeta vuelven a ilusionarse con vivir un mes repleto de emociones, pasión y sueños mundialistas.