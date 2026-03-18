Se conoció el nuevo rival de la Selección argentina tras la suspensión de la Finalissima

Tras la cancelación definitiva de la Finalissima ante España, el equipo de Lionel Scaloni confirmó un nuevo compromiso para cerrar la ventana internacional. El encuentro se jugará en el país.

martes, 17 de marzo de 2026

Luego de la incertidumbre generada por la suspensión del esperado cruce ante España, la AFA confirmó que la Selección Argentina se enfrentará a Guatemala en el cierre de la fecha FIFA. El encuentro está programado para el próximo 31 de marzo, sirviendo como una oportunidad clave para que el conjunto nacional mantenga el rodaje competitivo en este primer tramo del año 2026.

Si bien la fecha ya está estipulada en el calendario oficial, las autoridades aún no han definido la sede del partido. Se espera que en los próximos días se anuncie el estadio que albergará a los campeones del mundo, evaluándose opciones tanto en el exterior como la posibilidad de una presentación en suelo argentino para reencontrarse con su público.