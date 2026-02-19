Se conoció la causa del incendio fatal en Ancasti

Un hombre de 77 años falleció mientras dormía en su vivienda del Paraje El Arbolito; peritos de Bomberos confirmaron el origen del siniestro.

miércoles, 18 de febrero de 2026

Un trágico incendio estructural se cobró la vida de un adulto mayor en la madrugada de este miércoles en el departamento Ancasti. Tras las primeras pericias realizadas en el inmueble, el perito en siniestros de Bomberos determinó que el fuego se habría originado debido a una falla técnica en la caja de luz de la vivienda.

El siniestro se localizó específicamente en la habitación donde la víctima, un hombre de 77 años, se encontraba durmiendo al momento de iniciarse las llamas. El hecho fue descubierto alrededor de las 02:10 por su hijo, de apellido Heredia (53), quien al regresar de realizar tareas de campo encontró la propiedad envuelta en llamas y a su progenitor sin vida en el interior.

Personal de la Comisaría de Ancasti y profesionales de salud trabajaron en el lugar, ubicado en el Paraje El Arbolito, para constatar el deceso y resguardar la escena. La investigación del caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que ordenó la intervención de la Dirección General de Criminalística para completar las pericias correspondientes y confirmar la mecánica del trágico suceso.