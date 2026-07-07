Se esperan días agradables y estables en la Capital con máximas de 19°C

La Secretaría de Ambiente y Espacio Público informó que el martes y miércoles se presentarán con cielo despejado, temperaturas agradables y sin probabilidades de precipitaciones

6/7/2026

MARTES 07/07

Se espera una jornada agradable con cielo despejado, aunque por la mañana y la noche estará fresco. La temperatura mínima rondará los 2°C y la máxima subirá hasta los 19°C. Soplará viento leve desde el sur a 10 km/h.

Precipitación estimada: 0 mm.

MIÉRCOLES 08/07

El cielo continuará despejado con 6°C de mínima y 19°C de máxima. Soplará viento leve desde el sur a 10 km/h.

En líneas generales, las condiciones del tiempo seguirán estables.

Precipitación estimada: 0 mm.

Yapa: durante la madrugada del jueves es probable que se formen bancos de niebla aislados.

Para los días que vienen no se esperan cambios significativos.

Secretaría de Ambiente y Espacio Público

Catamarca Capital