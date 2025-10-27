General

Se hizo pasar por indigente para abusar de un adolescente

Oct 26, 2025

domingo, 26 de octubre de 2025

Un grave hecho de abuso sexual sucedió en la zona norte de la Capital y terminó con un hombre aprehendido por abusar de un jovencito de 17 años. Según informaron fuentes policiales, el sujeto tocó en las partes íntimas a un adolescente. 

De acuerdo con las mismas fuentes, un hombre de 42 años fue aprehendido en el sector norte de la Capital, luego de ser acusado de ingresar a una vivienda, solicitar alimentos y luego tocar las partes íntimas de un adolescente.

El hecho se registró en la madrugada de ayer, a las 4.15. Alertado por el SAE-911, personal de la Seccional Octava se dirigió a un domicilio ubicado en la avenida Virgen del Valle S/N°. En el lugar, dialogaron con un adolescente de 17 años, quien manifestó que una persona del sexo masculino había ingresado a su vivienda y le había solicitado alimentos, para luego acercarse a él y tocarle sus partes íntimas. El joven fue invitado a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 8.

Ante lo sucedido, los policías iniciaron la búsqueda del sospechoso y, en inmediaciones de la intersección de la avenida mencionada y calle Obispo Rizo Patrón, aprehendieron al presunto autor.

Finalmente, el sujeto de 42 años fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito norte, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar de acuerdo al caso. 

