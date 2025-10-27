Se hizo pasar por indigente para abusar de un adolescente

domingo, 26 de octubre de 2025

Un grave hecho de abuso sexual sucedió en la zona norte de la Capital y terminó con un hombre aprehendido por abusar de un jovencito de 17 años. Según informaron fuentes policiales, el sujeto tocó en las partes íntimas a un adolescente.

De acuerdo con las mismas fuentes, un hombre de 42 años fue aprehendido en el sector norte de la Capital, luego de ser acusado de ingresar a una vivienda, solicitar alimentos y luego tocar las partes íntimas de un adolescente.

El hecho se registró en la madrugada de ayer, a las 4.15. Alertado por el SAE-911, personal de la Seccional Octava se dirigió a un domicilio ubicado en la avenida Virgen del Valle S/N°. En el lugar, dialogaron con un adolescente de 17 años, quien manifestó que una persona del sexo masculino había ingresado a su vivienda y le había solicitado alimentos, para luego acercarse a él y tocarle sus partes íntimas. El joven fue invitado a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 8.

Ante lo sucedido, los policías iniciaron la búsqueda del sospechoso y, en inmediaciones de la intersección de la avenida mencionada y calle Obispo Rizo Patrón, aprehendieron al presunto autor.

Finalmente, el sujeto de 42 años fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito norte, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar de acuerdo al caso.