Se negó a pagar el viaje: detienen a una mujer tras intentar huir de un taxista

Oct 22, 2025

Ocurrió en la intersección de las calles Jorge «Negro» Herrera y Chuquisaca. La mujer se habría negado a pagar el servicio e intentó fugarse.

miércoles, 22 de octubre de 2025

Efectivos motorizados del COEM-Kappa aprehendieron a una mujer de 28 años, de apellido Cardenes, luego de que un taxista la sindicara como la presunta autora de una «estafa» al negarse a abonar el viaje. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Jorge “Negro” Herrera Chuquisaca.

Según el reporte del trabajador del volante, la femenina solicitó su servicio y, al llegar al destino acordado, se negó a pagar el costo del trayecto e intentó darse a la fuga, siendo interceptada por los motoristas a pocos metros del lugar.

Tras la aprehensión, la mujer fue trasladada y puesta a disposición de sus pares de la Seccional Séptima, que tiene jurisdicción en la zona. Las autoridades informaron del hecho a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, y se invitó al taxista damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.

