Se viene un nuevo fin de semana extralargo en marzo

El calendario argentino vuelve a ofrecer una nueva oportunidad para una pausa extendida. Un feriado nacional inamovible, combinado con otro con fines turísticos, dará lugar a un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos. Cuándo es y qué se conmemora.

viernes, 13 de marzo de 2026

Tras el fin de semana largo de Carnaval, el calendario argentino vuelve a ofrecer una nueva oportunidad para el descanso. Este mes habrá un nuevo fin de semana extralargo para impulsar el turismo interno.

De acuerdo al calendario nacional, el martes 24 de marzo es feriado inamovible en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A esta fecha se le suma el lunes 23 de marzo, jornada definida por el gobierno como día no laborable con fines turísticos.

La decisión de sumar este día extra de descanso se debe a que este año el 24 de marzo cae un martes, por lo que de esa forma se puede generar un período extendido de descanso de cuatro jornadas consecutivas desde el sábado 21 hasta el martes 24.

Diferencias entre un feriado nacional y un día no laborable

Los feriados nacionales, ya sean inamovibles o trasladables, implican descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores. En caso de que una persona deba trabajar durante un feriado, la legislación establece que debe cobrar el doble de su salario habitual por esa jornada.

En cambio, en los días no laborables la decisión de otorgar o no el descanso queda a criterio del empleador. Si la empresa decide mantener la actividad, el trabajador percibe su salario habitual, sin el adicional correspondiente a un feriado.

Por lo general, durante los días no laborables no hay actividad escolar, administrativa ni bancaria, aunque buena parte del sector privado suele continuar con sus actividades habituales.

Cómo queda el calendario de feriados para el resto del año 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves Santo: día no laborable.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).