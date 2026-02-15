Secuestran a un perro Pitbull tras un feroz ataque a dos hombres en la Ruta 1

Efectivos de la División Investigaciones y la División Canes intervinieron en un comercio de Banda de Varela luego de que un animal lesionara a dos personas.

sábado, 14 de febrero de 2026

Un violento episodio ocurrió en un local comercial ubicado sobre la Ruta Provincial N° 1, en las inmediaciones de la rotonda de Banda de Varela, donde dos hombres de 31 y 58 años fueron atacados por un perro de raza Pitbull. Como consecuencia del ataque, ambos sufrieron diversas lesiones, lo que motivó que uno de los damnificados radicara la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 3

Tras la denuncia, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia inició las actuaciones bajo las órdenes de la Fiscalía de Instrucción en turno. Las autoridades dispusieron un registro domiciliario en el comercio mencionado para proceder con el resguardo del animal y garantizar la seguridad en la zona.

El operativo contó con la colaboración especializada de la División Canes y de sumariantes del Precinto Judicial. Los efectivos lograron capturar al Pitbull, el cual fue trasladado para quedar bajo custodia y resguardo oficial. La Justicia interviniente ya impartió las directivas pertinentes para determinar las responsabilidades de los propietarios del animal y los pasos a seguir con el ejemplar secuestrado.