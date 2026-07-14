Secuestran un arma de fuego y municiones tras un operativo por violencia de género en el norte de la Capital

Efectivos policiales allanaron una vivienda en el barrio Parque América, donde hallaron un revólver calibre 22 y cincuenta cartuchos

13/7/2026

Un registro domiciliario en el norte de la ciudad de Catamarca culminó con el secuestro de un arma de fuego y una importante cantidad de municiones. El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación penal en curso, vinculada a un presunto caso de violencia familiar y de género que ya cuenta con un hombre de 43 años aprehendido.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la División Violencia Familiar y de Género, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, en un inmueble ubicado en el barrio Parque América. Esta medida judicial se desprendió de una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad y funcionó como la continuación de un operativo previo realizado por efectivos de la Comisaría Séptima, donde además se había incautado un automóvil Citroën C4 de color gris.

Durante la requisa de la vivienda, los investigadores trabajaron de manera conjunta con sumariantes de la Unidad Judicial N° 7. En el lugar, se logró hallar y secuestrar un revólver calibre 22 corto, junto con una caja que contenía cincuenta cartuchos del mismo calibre.

Todos los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 5, desde donde se ordenaron los pasos procesales a seguir. En tanto, los peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia realizaron las tareas técnicas de su especialidad en la escena para sumar precisión científica a la causa.