Secuestran un automóvil con pedido judicial en Valle Viejo

Efectivos de la División Sustracción de Automotores localizaron un vehículo denunciado por hurto durante un operativo en la localidad de Villa Dolores.

viernes, 13 de marzo de 2026

En un procedimiento realizado en la calle Joaquín Acuña S/N°, en la localidad de Villa Dolores, departamento Valle Viejo, personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia procedió al secuestro de un automóvil Toyota Etios. El operativo se llevó a cabo luego de que los uniformados constataran que el rodado contaba con un requerimiento judicial vigente por el supuesto delito de hurto.

La medida de secuestro había sido dispuesta previamente por la Fiscalía de Instrucción N° 2, en el marco de una investigación por la desaparición del vehículo. Al momento del hallazgo, los efectivos procedieron a la verificación correspondiente y confirmaron que se trataba de la unidad buscada por la justicia local.

Tras el procedimiento, el automóvil fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este. Desde dicha unidad judicial se impartieron las directivas a seguir para continuar con la causa y determinar la responsabilidad de quienes tenían el vehículo en su poder al momento de la intervención policial.