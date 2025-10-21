Semana inestable con calor y viento en el Valle Central: ¿se avecinan tormentas?

El viento no da tregua y estará presente durante casi toda la semana, con ráfagas de hasta 59 km/h, aunque se espera un alivio con lluvias y descenso de temperaturas.

martes, 21 de octubre de 2025

Sin buenas noticias para quienes esperan la calma, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el viento permanecerá durante toda la semana, con ráfagas entre 40 a 59 km/h.

Aunque el pronóstico suena desalentador, a partir del viernes se espera un cambio en las condiciones climáticas: el ingreso de vientos del sur hará descender las temperaturas y traerá algo de lluvia al Valle Central, generando días inestables.

Según los datos del Centro de Monitoreo del Municipio de la Capital, hoy será un día similar al de ayer, con una mínima de 22°C y una máxima de 34°C. El cielo permanecerá mayormente despejado y el viento soplará del noreste entre 30 y 50 km/h.

El miércoles continuará el calor, con mínimas de 23°C y máximas de 34°C. El cielo estará mayormente despejado y el viento soplará levemente desde el sur a 20 km/h, pero por la noche rotará hacia el norte, con ráfagas de 30 a 45 km/h.

El jueves se mantendrán las condiciones cálidas, con ráfagas moderadas a fuertes del norte. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima rondará los 34°C.

Para el viernes y hasta el lunes se esperan días inestables, con probabilidad de tormentas y precipitaciones en la región.