Septuagenaria se defendió con un martillo del delincuente

miércoles, 11 de marzo de 2026

Mientras el fiscal Laureano Palacios continúa avanzando con la investigación del violento robo que sufrió el lunes a la madrugada una septuagenaria a metros del SAE 911 mientras dormía en su casa de calle Mota Botello al 100, se conocieron algunos detalles del hecho.

Voceros judiciales le comentaron a este diario que la víctima, de apellido Segura, forcejeó con el delincuente cuando al despertarse observó al sujeto que le estaba robando el teléfono celular marca Samsung, que estaba sobre la mesa de luz, tal como lo informó El Esquiú.com en su edición de ayer.

Al ver al delincuente, Segura tomó un martillo que siempre guarda debajo de la almohada de la cama e intentó agredirlo. En respuesta, él la tomó de los brazos para evitar ser golpeado y se fugó. Según explicaron las fuentes consultadas, la mujer siempre dormía con el martillo debajo de la almohada porque tenía temor a ser víctima de la inseguridad.

Si bien la situación que vivió la septuagenaria fue violenta, al momento de ser examinada por el médico legista se constató que no presentaba lesiones y, según el relato brindado a los investigadores, no habría logrado identificar al ladrón.

En paralelo y en el avance de la causa, el fiscal ordenó el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la casa de la víctima, tanto públicas como privadas, para determinar si alguna de ellas logró captar momentos previos o posteriores al ilícito que permitan a la policía individualizar al ladrón.