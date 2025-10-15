Sergio Massa reivindica la soberanía y los valores nacionales frente a Milei

El líder del Frente Renovador destacó en “X” que el desarrollo del país depende del talento, las PyMEs y las familias argentinas, en medio de la repercusión de la reunión entre Milei y Trump.

martes, 14 de octubre de 2025

Ante la repercusión de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se expresó a través de su cuenta en X en defensa de la soberanía argentina y los valores que, según él, hacen grande al país.

“Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”, señaló Massa en su mensaje.

El líder político resaltó la importancia de los sectores productivos y educativos locales como pilares del desarrollo nacional, en contraste con el modelo económico promovido por Milei, al que Massa calificó de favorecer “a unos pocos especuladores financieros”.

El posteo incluyó un video en el que Massa reafirma su compromiso con Argentina: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

Con estas declaraciones, Massa busca fortalecer la narrativa sobre la defensa del empleo y la soberanía argentina frente a influencias externas y la política económica de la administración actual.