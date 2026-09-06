Sin hablar de los anuncios de Milei, Villarruel encabezó un homenaje por Malvinas

La vicepresidenta participó de un acto en el Senado en reconocimiento a excombatientes y evitó referirse a los recientes anuncios del Presidente sobre la cuestión Malvinas.

5/9/2026

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó en el Senado un homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas y decidió no pronunciarse sobre los recientes anuncios realizados por el presidente Javier Milei en relación con el archipiélago.

La actividad se desarrolló en el marco del ciclo “Malvinas: epopeya nacional”, durante el cual se presentó un libro con el mismo nombre. Villarruel no brindó un discurso y concentró su participación en los reconocimientos a los veteranos.

Durante el acto, la vicepresidenta recibió el primer ejemplar de la publicación y acompañó las distintas intervenciones. En uno de los discursos se mostró visiblemente emocionada, mientras que en su vestimenta llevó un particular mensaje sobre la soberanía argentina.

Villarruel lució en la solapa un pin con la frase “Las Malvinas son argentinas”, inspirado en la bandera que exhibieron jugadores de la Selección Argentina después del triunfo ante Inglaterra en el Mundial.

La decisión de evitar referencias a los anuncios de Milei se produjo en un contexto de diferencias entre ambos dirigentes respecto de la cuestión Malvinas. Villarruel mantiene desde hace tiempo una posición propia sobre el reclamo de soberanía argentina sobre las islas.

Con su participación en el homenaje, la vicepresidenta optó por centrar su presencia pública en el reconocimiento a los veteranos y en la reivindicación de la causa Malvinas, sin profundizar las diferencias con el Presidente.