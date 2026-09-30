Siniestro vial en la Circunvalación: piden máxima precaución

El hecho ocurrió esta mañana sobre la Ruta Nacional 38 y tuvo como protagonista a un motociclista. Policía y peritos trabajan en el lugar.

29/9/2026

Alrededor de las 7 de este martes se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional 38, en Avenida de Circunvalación, donde estuvo involucrado un motociclista.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores transitar con precaución por el tramo comprendido entre el ingreso a Antapoca y la intersección con la Ruta Provincial 33.

En el lugar trabajan efectivos policiales y peritos, por lo que se pidió a los usuarios disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.

Desde el organismo recomendaron circular con máxima atención mientras se desarrollan las tareas correspondientes en la zona.