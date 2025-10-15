Su hijo fue salvado por una policía y quiere encontrarla: «Gracias a ella mi bebé está vivo»

Una mujer policía le practicó maniobras de RCP en el móvil policial y logró reanimarlo. Su madre, Lucrecia, busca reencontrarse con ella para agradecerle por haberle salvado la vida a su hijo.miércoles, 15 de octubre de 2025

Momentos de desesperación y angustia vivió una familia catamarqueña este martes, cuando Ian, un bebé de un año, sufrió convulsiones mientras se encontraba con sus padres.

En diálogo con El Esquiú Play, Lucrecia, la madre del pequeño, relató que todo ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana, mientras circulaban por el norte de la ciudad.

“Le estaba dando el pecho y de pronto empezó a hacer un sollozo, como si le echaran agua fría. Cuando lo miro, no lo podía creer, no sabíamos qué hacer”, contó conmovida.

Ante la emergencia, la familia decidió dirigirse a la Comisaría Séptima del barrio Parque América, donde fueron asistidos por personal policial.

“Ahí había una mujer policía, no supe su nombre, solo el del subcomisario Marcelo Contreras, que dio la orden para que nos recibieran y lo trasladaran en el móvil, porque no suelen hacerlo”, explicó la madre.

Durante el trayecto hacia el hospital, Ian entró en paro cardiorrespiratorio, y fue en ese momento que la mujer policía comenzó a practicarle maniobras de RCP, logrando que el pequeño recuperara sus signos vitales.

“Ella le hizo RCP hasta que volvió, cerca de La Alameda. Cuando lo vi llorar, lo único que pude hacer fue tirarme en sus brazos y llorar”, recordó entre lágrimas.

El bebé fue atendido de inmediato en el Hospital de Niños y se encuentra fuera de peligro. Ahora, Lucrecia busca reencontrarse con la agente que le salvó la vida a su hijo, para agradecerle personalmente.

“Gracias a ella, mi bebé está vivo. Me encantaría volverla a ver y que vea cómo está Ian, que vea que su esfuerzo valió la pena”, expresó emocionada.